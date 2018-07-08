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В Башкирии напуганные коровы затоптали троих детей
12:01
Фото: wikispaces.com
Следственные органы Башкирии проводят проверку по факту травм, которые получили три ребенка.
По предварительным данным, детей затоптало стадо коров, передает ТАСС.
В результате ЧП травмы получили трое ребят. Все они сейчас находятся в медицинском учреждении, им оказывается помощь. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое.
В пресс-службе УМВД по республике отметили, что инцидент произошел на территории Туймазинского района в минувшее воскресенье, 8 июля. Трое детей с собакой прогуливались в окрестностях населенного пункта Япрыково. Предположительно, коровы могли отреагировать на лай пса, после чего, испугавшись, перестали слушаться пастуха.
По факту случившегося проводится проверка. В зависимости от ее результатов, позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
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