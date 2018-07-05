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В МИД инцидент в Эймсбери сочли «грязной политической игрой»
5.7.2018 21:35
Фото: poliksal.ru
Грязными политическими играми назвала Мария Захарова ситуацию, которая складывается вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери, передают российские СМИ. Официальный представитель отечественного дипломатического ведомства призвала Лондон к взаимодействию с российскими правоохранителями в целях расследования этих отравлений.
Выступив на брифинге, официальный представитель МИД РФ в очередной раз подчеркнула, что российская сторона готова к сотрудничеству с британскими правоохранителясм. Москва заинтересована в проведении тщательного расследования инцидента. По словам Марии Захаровой, в России "искренне переживают за пострадавших", желая всем им скорейшего выздоровления.
Мария Захарова также указала на то, что представители Скотланда-Ярда ссылаются на лабораторию в Портон-Дауне. Однако она каких-либо заявлений по поводу случившегося в Эймсбери пока не делала.
Напомним, ранее в Лондоне заявили о том, что Россия не причастна к инциденту в Эймсбери. По словам замглавы МВД королевства Бена Уоллеса, после ЧП в Солсбери к Москве якобы обращались с призывом помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери. Российскую сторону просили поделиться сведениями об использовании в королевстве нервно-паралитического вещества, но ответа получено не было, подчеркнул Уоллес.
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