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В центре Петербурга стритрейсер насмерть сбил старейшего педагога Мариинки


8.7.2018 19:00
В центре Петербурга стритрейсер насмерть сбил старейшего педагога Мариинки Фото: cdnmyslo.ru

В Петербурге в результате ДТП погибла заслуженная балерина Ольга Искандерова (Балтачеева).

По данным интернет-газеты "Фонтанка", виновником смертельной аварии может быть 28-летний мужчина, приехавший в Северную столицу из Владивостока.

Согласно предварительным сведениям, мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota Supra, решил устроить скоростной заезд прямо на Невском проспекте. ДТП случилось еще 18 июня, однако только сейчас стало известно о гибели в этой аварии старейшего педагога Мариинки.

Как отмечают СМИ, родственники педагога давно скончались. О трагической гибели артистки и педагога ее ученики и коллеги смогли узнать лишь в последние дни.

В ходе начатого расследования установлено, что женщина пыталась перейти дорогу на "зеленый свет". Однако сигнал изменился на красный, когда она дошла до разделительной полосы. Все обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего расследования. Предполагаемого виновника ДТП установили, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, машину, под колесами которой погибла Ольга Искандерова, в прошлом не раз видели в центре Петербурга. Водитель регулярно "носился по Невскому по полосам для общественного транспорта",  - рассказывают очевидцы.

Журналисты также выяснили, что мужчину неоднократно останавливали за превышение скоростного режима. Не так давно сотрудники ДПС выписывали ему соответствующий штраф рядом с домом No 39 по Невскому проспекту. Авария, жертвой которой стала Ольга Искандерова, произошла возле дома No 73.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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