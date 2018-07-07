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Директора якутского аэропорта заподозрили в получении 14-миллионной взятки
14:01
Фото: livejournal.com
В отношении директора аэропорта Якутска возбуждено уголовное дело, передают российские СМИ.
По версии следствия, Николай Местников мог получить взятку в размере 14 миллионов рублей. Руководителя воздушной гавани уже задержали, а потом арестовали.
Со ссылкой на источники в региональных следственных органах отмечается, что в директор аэропорта ранее уже был задержан. Поводом для начала расследования, в рамках которого в аэропорту проводятся обыски, стало заявление от местных предпринимателей.
Двое бизнесменов, специализирующихся на упаковке багажа, обратились в правоохранительные органы и сообщили о том, что еще в 2014 году им якобы пришлось дать взятку в размере 14 миллионов рублей Николаю Местникову. Лишь после этого директор аэропорта дал им возможность осуществлять коммерческую деятельность на его территории.
Суд уже вынес решение о мере пресечения, удовлетворив ходатайство следственных органов о заключении подозреваемого под стражу. Правоохранители сейчас продолжают проводить комплексные действия в целях выяснения всех обстоятельств незаконной деятельности в аэропорту Якутска.
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