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В США в перестрелке с полицией погиб бывший баскетболист «Химок»
02:28
Фото: vox-cdn.com
В Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией погиб экс-игрок НБА.
Как передают американские СМИ, речь может идти о 27-летнем Тайлере Ханикатте. В прошлом баскетболист выступал за подмосковный клуб "Химки".
Телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает о том, что ЧП случилось в минувшую пятницу. На пульт экстренных служб поступил звонок от женщины, заявившей о неадекватном поведении ее сына. Предполагается, что это была мать баскетболиста.
Когда к месту ЧП прибыл наряд полиции, началась перестрелка. Ответным огнем правоохранители застрелили подозреваемого. Отмечается, что тело мужчины обнаружили сотрудники спецназа, проникнув в здание.
В полицейском управлении Лос-Анджелеса ранее уже официально подтвердили сведения об инциденте, но пока не назвали имя погибшего мужчины.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.
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