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В Махачкале задержали бывшего главу Минздрава Дагестана
7.7.2018 21:40
Фото: glavcom.life
В Махачкале задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, передает ТАСС.
В доме экс-чиновника, ушедшего с поста в минувшем апреле, силовики провели обыск.
Со ссылкой на источники в республиканских правоохранительных органах отмечается, что сегодня утром в доме Танки Ибрагимова был проведен обыск. Одновременно силовики провели задержание бывшего руководителя ведомства. По предварительным данным, экс-министра заподозрили в хищении средств из бюджета, которые выделялись на покупку медоборудования.
Информацию о задержании 56-летнего Ибрагимова, который занимал пост министра, начиная с февраля 2013 года, подтвердили представители правительства Дагестана.
Профессор Танка Ибрагимов, имеющий степень доктора медицинских наук и звание заслуженного врача РФ, в первых числах апреля этого года написал заявление об отставке, которое принял врио главы региона Владимир Васильев.
Напомним, в марте в Дагестане полиция задержала замглавы республиканской таможни Араза Галимова. Как писали тогда российские СМИ, он может быть причастным к организации контрабандных схем через границу с Азербайджаном, а также наркотрафику. Помимо Галимова, фигурантом дела о вымогательстве взяток стал руководитель одного из отделов таможни.
До этого ряд высокопоставленных дагестанских чиновников был отправлен в отставку в связи с подозрениями в особо крупном мошенничестве. Всех фигурантов дела, которые были сняты с постов, доставили в Москву.
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