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В Махачкале задержали бывшего главу Минздрава Дагестана


7.7.2018 21:40
В Махачкале задержали бывшего главу Минздрава ДагестанаФото: glavcom.life

В Махачкале задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, передает ТАСС.

В доме экс-чиновника, ушедшего с поста в минувшем апреле, силовики провели обыск.

Со ссылкой на источники в республиканских правоохранительных органах отмечается, что сегодня утром в доме Танки Ибрагимова был проведен обыск. Одновременно силовики провели задержание бывшего руководителя ведомства. По предварительным данным, экс-министра заподозрили в хищении средств из бюджета, которые выделялись на покупку медоборудования.

Информацию о задержании 56-летнего Ибрагимова, который занимал пост министра, начиная с февраля 2013 года, подтвердили представители правительства Дагестана.

Профессор Танка Ибрагимов, имеющий степень доктора медицинских наук и звание заслуженного врача РФ, в первых числах апреля этого года написал заявление об отставке, которое принял врио главы региона Владимир Васильев.

Напомним, в марте в Дагестане полиция задержала замглавы республиканской таможни Араза Галимова. Как писали тогда российские СМИ, он может быть причастным к организации контрабандных схем через границу с Азербайджаном, а также наркотрафику. Помимо Галимова, фигурантом дела о вымогательстве взяток стал руководитель одного из отделов таможни.

До этого ряд высокопоставленных дагестанских чиновников был отправлен в отставку в связи с подозрениями в особо крупном мошенничестве. Всех фигурантов дела, которые были сняты с постов, доставили в Москву.

Автор: Злата Богатова

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