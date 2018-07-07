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Жительница Таджикистана пыталась вернуть мужа из РФ, втыкая иглы в годовалого сына


7.7.2018 16:18
Жительница Таджикистана пыталась вернуть мужа из РФ, втыкая иглы в годовалого сынаФото: livejournal.com

В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении молодой матери, которая умышленно воткнула в тело своего сына десять игл. Истязая младенца, подозреваемая полагала, что сможет таким образом вернуть домой мужа. Как передает РИА Новости, отец несчастного ребенка отправился на заработки в РФ.

По данным пресс-службы таджикского МВД, инцидент зафиксирован в кишлаке Сарикишти, который находится на территории района Рудаки, в 15 км к югу от столицы страны - Душанбе. В результате ЧП здоровью годовалого ребенка был причинен тяжкий вред здоровью, отметили правоохранители. Как стало известно, врачам Национального медицинского центра удалось выявить стальные иглы в голове, шее, грудной клетке и других частях тела мальчика.

По мнению медиков, иглы находятся в теле малыша по меньшей мере три месяца. Некоторые из них к настоящему времени далеко ушли под кожу, поэтому для их извлечения может потребоваться хирургическое вмешательство. Врачи пока вытащили лишь шесть инородных тел из десяти.

Напомним, в начале этого года в реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Ташкента скончался одиннадцатимесячный ребенок. Маленькому пациенту за несколько дней до этого провели сложнейшую операцию, которая продолжалась девять часов. Узбекские врачи извлекли из тела малыша более десяти швейных иголок.

Автор: Злата Богатова

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