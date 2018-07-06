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В канадском Квебеке из-за жары погибли свыше 50 человек
13:03
Фото: fastpic.ru
В Канаде растет число жертв жары, передает ТАСС.
На сегодняшний день на территории провинции Квебек скончались уже более пятидесяти человек, преимущественно пожилого возраста.
По данным канадских СМИ, которые цитируют заявление главы министра здравоохранения провинции Квебек, до пятидесяти четырех человек возросло число канадцев, умерших из-за жары. Большинство умерших - представители преклонного возраста, им было более 65 лет.
Аномальная высокая температура установилась в регионе еще около недели назад. От погодных условий, в частности, страдают жители Монреаля - крупнейшего города провинции.
В Минздраве провинции отмечают, что в зоне риска оказались не только пожилые люди, но и те, кто страдает хронических заболеваний или расстройств психики. Аномальная жара также представляет угрозу для граждан, проводящих много времени в помещениях без кондиционеров, и одиноких людей.
В последний раз чрезвычайно жаркая погода надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года. Из-за высокой температуры тогда скончались более ста жителей города.
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