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В Москве арестовали британского фаната, задержанного на стадионе по запросу ОАЭ


6.7.2018 23:24
В Москве арестовали британского фаната, задержанного на стадионе по запросу ОАЭФото: vk.me

В Москве арестовали 63-летнего британского подданного, который ранее был задержан на стадионе.

Как передает агентство "Интерфакс", соответствущее решение вынес Тушинский районный суд российской столицы. Тревор Хорсли  взят под стражу до 31 августа.

Британского любителя футбола, приехавшего в Россию на мундиаль, задержали по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. В пятницу, 6 июля, Тушинский районный суд столицы вынес решение об аресте 63-летнего Тревора Хорсли на срок до 31 августа.

Интересы иностранного гражданина в суде представляет адвокат Магомед Эсендиров. По его словам, задержание Тревора Хорсли является "чудовищной ошибкой" - в фабуле обвинения содержится лишь три строчки. При этом Эсендиров выразил уверенность в том, что российская прокуратура пока не располагает подробными документами, свидетельствующими о невиновности его клиента. Адвокат заявил, что они будут получены в самое ближайшее время.

В настоящее время Хорсли находится в следственном изоляторе, там ему предстоит оставаться вплоть до принятия решения по поводу экстрадиции в ОАЭ.

По словам прокурора, Тревор Хорсли является фигурантом дела, связанного с мошенничеством в банковской сфере. Расследование ведут правоохранительные органы в ОАЭ, которые объявили британца с международный розыск по лини интерпола в минувший четверг, 5 июля.

Автор: Злата Богатова

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