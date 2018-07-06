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На Кубани при столкновении двух машин погибли 9 человек


6.7.2018 22:57
На Кубани при столкновении двух машин погибли 9 человекФото: vk.me

Названа причина ДТП на Кубани, в результате которого погибли девять человек, передает ТАСС.

Как заявили представители местных властей, водитель одного из автомобилей на длинном повороте допустил выезд на встречную полосу.

По словам Николая Чернова, который возглавляет администрацию Рязанского сельского поселения, один из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения. Там в него врезалась другая машина. В каждом автомобиле в момент аварии находилось по пять человек.

Выжить удалось лишь одной пассажирке. Девятнадцатилетняя девушка с тяжелыми травмами уже доставлена в ближайшую больницу, где ей оказывают необходимую помощь реаниматологи. Сведений о состоянии девушки из официальных источников пока не поступало.

Смертельная авария случилась на территории Белореченского района, неподалеку от населенного пункта Гливенко, входящего в состав Рязанского сельского поселения. На месте от полученных ранений скончались девять человек. В числе жертв - ребенок, отметил Чернов.

Отмечается, что один из автомобилей имел номера Ставропольского края, а второе транспортное средство было зарегистрировано в Адыгее. Официальные представители регионального полицейского главка уточнили, что машины столкнулись на 22 км трассы Мирный - Бжедуховская - Беляевский.

Согласно предварительным выводам специалистов, выезд на встречную полосу допустил мужчина, управлявший машиной марки ВАЗ-21015. С ней столкнулась "Лада Приора Универсал". Причины и обстоятельства трагического инцидента предстоит установить в ходе дальнейшего расследования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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