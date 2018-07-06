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На Украине четверо военных погибли во время учений
6.7.2018 18:56
Фото: livejournal.com
На Украине до четырех человек увеличилось количество военных, которые получили смертельные ранения после взрыва миномета, передает РИА Новости.
ЧП случилось на территории Ровенской области, где проводились тактические учения.
Как заявили официальные представители Закарпатской облгосадминистрации, в числе погибших - двое жителей Ужгорода, один человек ранее проживал в Перечине.
Ранее в украинском Минобороны подтвердили гибель трех человек. Отмечалось, что ранения в результате взрыва миномета на полигоне было ранено девять военнослужащих. Позже поступила информация о том, что два человека от полученных травм погибли сразу, еще двое - когда их пытались доставить в медицинское учреждение.
Взрыв прогремел во время тактических учений, обстоятельства ЧП выясняются. Пока сведений о том, что могло стать причиной инцидента, из официальных источников не поступало.
Погибшие военнослужащие входили в состав 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде.
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