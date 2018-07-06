Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге открылась выставка, на которой представлены фото, сделанные Николаем II

6.7.2018 12:00

Фото: livejournal.com



На выставке в Петербурге представили снимки, которые в начале прошлого века сделал Николай II и члены семьи последнего российского императора, передает ТАСС.



Экспозиция, открытие которой состоялось сегодня, 6 июля, проходит в Государственном музейно-выставочном центре "Росфото".



Как рассказали в пресс-службе центра, выставку было решено посвятить 150-летию со дня рождения Николая II. Дата отмечается в 2018 году. По словам организаторов, последний российский император и вся его семья, включая супругу Александру Федоровну, мать Марию Федоровну, дочерей и сына, были серьезно увлечены фотографией.



Первый фотоаппарат у Николая II появился в 1896 году, и с того времени он практически с ним не расставался. Император любил собирать семейные снимки, оформляя альбом. Он своими руками подписывал фотографии и вклеивал их, отметили представители центра.



Экспозиция включает полторы сотни снимков, десять из которых были сделаны Николаем II в начале прошлого века. На выставке представлены раритеты из фондов Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов и ряда других учреждений. Многие экспонаты в прошлом еще никогда не публиковались и не выставлялись.



Темой, объединяющей экспонаты, стала жизнь Николая II и различные события периода его правления. Посетителям также представится возможность увидеть получасовую кинохронику и снимки выдающегося фотографа Карла Буллы, являющегося родоначальником отечественного фоторепортажа.



Автор: Злата Богатова

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