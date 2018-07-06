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Под Владимиром тепловоз врезался в машину, погиб один человек
6.7.2018 02:13
Фото: rl0.ru
Под Владимиром произошло столкновение легковой автомашины и тепловоза, передает агентство "Интерфакс".
Смертельная авария случилась на железнодорожном перегоне.
Как стало известно, в результате ЧП, произошедшего на территории Ковровского района Владимирской области, погиб один человек погиб, еще один с ранениями был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.
По данным районной Единой дежурно-диспетчерской службы, смертельная авария случилась на участке между городом Ковровом и населенным пунктом Гридино. Причины и все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
Сведений о том, что могло спровоцировать столкновение, из официальных источников пока не поступало.
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