|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике 19 человек погибли при взрывах на заводе фейерверков
6.7.2018 01:46
Фото: racurs.ua
В пригороде Мехико произошла серия взрывов. Как передает агентство Associated Press, жертвами ЧП стали не менее девятнадцати человек.
Обстоятельства трагедии, случившейся в мастерских по производству фейерверков, выясняются.
В числе погибших - четверо пожарных и двое офицеров полиции. Представители экстренных служб, получив сигнал о первом взрыве, поспешили к месту происшествия. Все они погибли, когда начали происходить повторные взрывы.
Согласно официальным данным, жертвами ЧП стали как минимум девятнадцать человек, пострадали более тридцати.
В администрации штата Мехико, прокомментировав случившееся, уточнили, что восемь погибших проживали в Тультепеке. Личности трех человек пока остаются неустановленными. Нет сведений о том, что могло спровоцировать взрывы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|