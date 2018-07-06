|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В горах Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке заблокированы туристы на базе
6.7.2018 01:05
yuga.ru
В Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке оказались заблокированными туристы, отдыхающие на горной базе, передает агентство "Интерфакс". Уточняется, что сорок отдыхающих обеспечены продовольствием и водой.
Как сообщили представители регионального ГУ МЧС, из-за поднявшегося уровня воды оказался блокированным участок дороги, который ведет к турбазе "Узун-Кол". В настоящее время там находятся около сорока человек. Отмечается, что имеется возможность пешего спуска. Запроса на эвакуацию с базы пока не поступал, медицинская помощь никому из туристов не требуется, сообщили в ведомстве. В случае необходимости туда будут направлены сотрудники МЧС.
Ранее стало известно об обрушении автомобильного моста через реку Уллу-Кам. ЧП случилось на территории Карачаевского района Карачаево-Черкесии из-за сильных дождевых паводков. Вода подмыла опоры конструкции, в зоне происшествия расположены два аула - Учкулан и Верхний Учкулан. Для сообщения с ними имеется объездной путь, пролегающий через населенный пункт Хурзук, отметили представители местных экстренных служб.
Не менее сложной обстановка остается пока и в Кабардино-Балкарии. В частности, в результате разлива реки Баксан были подмыты опора высоковольтной линии и стойки газопровода, который идет к поляне Чегет. Следствием этого стало отключение высоковольтной линии 35 кВ Адыл-Су - Терскол, зафиксирован наклон опоры.
Из-за разгула стихии обесточенными оказалось свыше пятидесяти трансформаторных подстанций. Свыше тысячи человек в населенном пункте Терскол и на поляне Чегет остались без электричества.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|