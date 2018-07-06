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В горах Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке заблокированы туристы на базе


6.7.2018 01:05
yuga.ruyuga.ru

В Карачаево-Черкесии из-за подъема воды в реке оказались заблокированными туристы, отдыхающие на горной базе, передает агентство "Интерфакс". Уточняется, что сорок отдыхающих обеспечены продовольствием и водой.

Как сообщили представители регионального ГУ МЧС, из-за поднявшегося уровня воды оказался блокированным участок дороги, который ведет к турбазе "Узун-Кол". В настоящее время там находятся около сорока человек. Отмечается, что имеется возможность пешего спуска. Запроса на эвакуацию с базы пока не поступал, медицинская помощь никому из туристов не требуется, сообщили в ведомстве. В случае необходимости туда будут направлены сотрудники МЧС.

Ранее стало известно об обрушении автомобильного моста через реку Уллу-Кам. ЧП случилось на территории Карачаевского района Карачаево-Черкесии из-за сильных дождевых паводков. Вода подмыла опоры конструкции, в зоне происшествия расположены два аула - Учкулан и Верхний Учкулан. Для сообщения с ними имеется объездной путь, пролегающий через населенный пункт Хурзук, отметили представители местных экстренных служб.

Не менее сложной обстановка остается пока и в Кабардино-Балкарии. В частности, в результате разлива реки Баксан были подмыты опора высоковольтной линии и стойки газопровода, который идет к поляне Чегет. Следствием этого стало отключение высоковольтной линии 35 кВ Адыл-Су - Терскол, зафиксирован наклон опоры.

Из-за разгула стихии обесточенными оказалось свыше пятидесяти трансформаторных подстанций. Свыше тысячи человек в населенном пункте Терскол и на поляне Чегет остались без электричества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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