Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Харькове вандалы пытались свалить бюст маршалу Жукову

6.5.2018 18:45

Фото: politnavigator.net



В Харькове неизвестные вандалы предприняли попытку повредить бюст советскому маршалу Георгию Жукову, передает РИА Новости.



Об инциденте, который случился в ночное время, рассказал мэр этого украинского города Геннадий Кернес.



Потребовав от правоохранителей взять все памятники под охрану, харьковский градоначальник заявил о том, что некие "доморощенные декоммунизаторы" вновь пытались "плюнуть в память о своих дедах и прадедах", которые прошли Вторую мировую войну.



По словам Геннадия Кернеса, после того, как вандалы безуспешно пытались разрушить бюст Жукова, власти города их действия "на ноль уже умножили — бюст восстановлен". Написав об этом в своем фейсбуке, мэр Харькова также отметил, что собирается официально обратиться к руководству полиции в целях недопущения того, чтобы жителям города испортили приближающиеся День памяти и примирения и День Победы (8 и 9 мая).



Кернес потребовал "взять под круглосуточную охрану" не только памятники и монументы, но братские захоронения, где покоятся те, кто вел борьбу с фашистами. Мэр Харькова заявил о том, что в нужно "достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами".



Автор: Злата Богатова

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