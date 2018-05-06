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В Афганистане не менее 10 человек погибли при взрыве в мечети
6.5.2018 18:03
Фото: livejournal.com
В Афганистане по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в мечети.
Как передает телевизионный канал Tolo News, ЧП случилось в одной из мечетей на территории провинции Хост.
Согласно имеющимся на этот час данным, ранения получили более тридцати человек. Со ссылкой на руководителя регионального департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха отмечается, что для десяти человек повреждения оказались смертельными. В полиции рассказали о том, что мечеть, где произошел взрыв, в последнее время использовалась в качестве центра регистрации избирателей. Правоохранители приступили к работе, выясняя все обстоятельства инцидента.
В минувший понедельник, 30 апреля, в Кабуле не менее двадцати пяти человек стали жертвами двойного теракта. В числе погибших - журналисты.
В Афганистане в октябре этого года должны состояться совмещенные выборы в парламент и окружные советы. В середине апреля стартовала регистрация избирателей. Ранее президент страны Ашраф Гани обратился к лидерам движения "Талибан" (запрещено в РФ) с призывом участвовать в выборах в качестве политического движения, однако радикалы на это не согласились.
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