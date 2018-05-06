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Труппа Александринского театра отправилась на гастроли в Шанхай
6.5.2018 15:08
Фото: petropolis-spb.ru
Александринский театр отправляется на гастроли в Китай, передает РИА Новости.
Выступления петербургской труппы будут проходить в Шанхае 8-14 мая.
Со ссылкой на пресс-службу "Александринки" сообщается, что китайские зрители смогут увидеть постановку "Мамаша Кураж и ее дети", которая создана под руководством выдающегося греческого режиссера Теодороса Терзопулоса по знаменитой пьесе Бертольда Брехта, и "Гамлета" Уильяма Шекспира в режиссуре Валерия Фокина. Первый спектакль труппа будет в первый раз играть не на родной сцене, а вторую постановку в августе 2017 года уже показывали в рамках Международного театрального фестиваля в Тоге. Спектакль был одним из наиболее заметных событий "Русских сезонов в Японии".
Российским артистам предстоит выступать на сцене театра "Данинг" (Daning Theatre).
Гастрольный тур в Шанхае станет уже третьим визитом труппы Александринского театра в Китай. Ранее программу составляли из постановок по пьесам классического отечественного репертуара - китайские любители искусства уже увидели работы худрука театра Валерия Фокина, созданные по произведениям Николая Гоголя.
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