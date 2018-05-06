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ВВС Ирака атаковали позиции террористов в Сирии
6.5.2018 14:29
Фото: presstv.ir
Иракские ВВС атаковали объекты командования "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ) в Сирии. Как передает ТАСС, соответствующий приказ был отдан премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.
По данным пресс-службы иракского премьера Хейдара аль-Абади, который является командующим ВС республики, нанесен ряд ударов по позициям ИГ в Сирии. Целью атак является ликвидация террористов в населенном пункте Дашиша, который находится в северо-восточной провинции Хасеке.
Напомним, 19 апреля согласно приказу, который отдал аль-Абади, иракские истребители F-16 атаковали позиции ИГ на территории Сирии. В результате этих действий удалось уничтожить более тридцати боевиков, включая Абу Лакмана ас-Сури, который являлся одним из заместителей главаря международной группировки Абу Бакра аль-Багдади, и нес ответственность за вербовку и переброску людей в Ирак.
В Багдаде тогда отметили, что иракские силовики осуществляли свои действия в координации с Дамаском, а также согласовывали детали операции с Тегераном и Москвой.
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