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МИД Литвы возмущен советской символикой на товарах Adidas
6.5.2018 14:06
Фото: rzn.info
Литовские дипломаты с возмущением отреагировали на советскую символику, которая появилась на продукции немецкого концерна Adidas.
Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter МИД этого прибалтийского государства.
Приведя ссылку на одну из страниц портала компании, где покупателям предлагается женская майка красного цвета с надписью USSR и гербом Советского Союза, литовские дипломаты назвали это "ностальгией по империи".
Неожиданно увидеть среди тех, кто ностальгирует по советским временам, известный концерн @adidas, отмечается в твите ведомства.
Напомним, в 2008 году литовские власти приняли закон, в соответствии с которым вводится наказание за использование, демонстрацию и распространение элементов советской и нацистской символик.
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