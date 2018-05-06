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Навального отпустили из полиции
6.5.2018 12:56
Фото: vk.me
В Москве освободили до суда Алексея Навального, который ранее был задержан за организацию митинга, не согласованного со столичными властями.
Блогера тогда доставили в ОВД Красносельского района города.
Как рассказал сам Навальный в своем Twitter, в полиции на него "оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции". Примерно полпервого ночи правоохранители приняли решение отпустить его "из ОВД до суда".
Ранее мэрия Москвы согласовала акцию, которая должна была состояться 5 мая на проспекте Сахарова. Речь шла о мероприятии с количеством участников до пятнадцати тысяч человек. Однако Алексей Навальный все равно призывал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице.
Представители столичной администрации призывы Навального сочли провокацией. В мэрии подчеркивали, что в случае проведения несогласованного мероприятия будут приниматься меры в рамках действующего российского законодательства. Прокуратура Москвы предупредила блогера о недопустимости нарушений закона.
По данным пресс-службы столичного полицейского главка, несогласованная акция собрала накануне около полутора тысяч человек. Задержаны были примерно триста из них, включая самого Навального.
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