|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Видео: в Китае собака атаковала оперного артиста во время спектакля
15:15
Фото: кадр видео с youtube.com
В Китае во время театрального представления на артиста набросилась собака, едва не сорвав спектакль.
Как сообщает таблоид The Daily Mail, курьезный инцидент случился в провинции Фуцзянь на востоке страны, когда выступали артисты оперы.
Во время спектакля на сцену неожиданно выбежал пес породы бордер-колли. После того, как собака вцепилась в рукав одному из артистов, тот сначала пытался оставаться в образе и продолжать выступление. Однако несмотря на все его усилия, стряхнуть животное не удавалось - пес и не думал разжимать челюсти.
Происшествие завершилось под одобрительный хохот зрителей. Артистам все же удалось доиграть сцену.
Видеоматериал, сделанный во время спектакля, сразу же начал распространяться в социальных сетях. После просмотра вирусного ролика многие пользователи с восхищением комментировали профессионализму артистов, которые смогли справиться с эмоциями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|