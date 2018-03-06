ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет: погибли 39 человек
В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет: погибли 39 человек
В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов с мусульманами объявлен режим ЧП
В Шри-Ланке из-за столкновений буддистов с мусульманами объявлен режим ЧП
Собчак попросила у Украины разрешение на визит в Крым
Собчак попросила у Украины разрешение на визит в Крым
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак «политической шизофренией»Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак «политической шизофренией»
Концертного директора DJ Грува задержали по обвинению в убийстве собственной тещиКонцертного директора DJ Грува задержали по обвинению в убийстве собственной тещи
В Чечне при крушении вертолета погибли пять пограничниковВ Чечне при крушении вертолета погибли пять пограничников
Видео: в Китае собака атаковала оперного артиста во время спектакляВидео: в Китае собака атаковала оперного артиста во время спектакля
Захарова: Москва поддерживает действия Дамаска в Восточной ГутеЗахарова: Москва поддерживает действия Дамаска в Восточной Гуте

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Яичная диета Магги — вкусный и полезный режим питания для тех, кто хочет похудетьЯичная диета Магги — вкусный и полезный режим питания для тех, кто хочет похудеть
МетелицаМетелица
Любовь и долг родителейЛюбовь и долг родителей
Зачем человеку пенсия...(7)Зачем человеку пенсия...(7)
История Леры. Девятая: зачем нужны деньги?История Леры. Девятая: зачем нужны деньги?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Видео: в Китае собака атаковала оперного артиста во время спектакля


15:15
Видео: в Китае собака атаковала оперного артиста во время спектакляФото: кадр видео с youtube.com

В Китае во время театрального представления на артиста набросилась собака, едва не сорвав спектакль.

Как сообщает таблоид The Daily Mail, курьезный инцидент случился в провинции Фуцзянь на востоке страны, когда выступали артисты оперы.

Во время спектакля на сцену неожиданно выбежал пес породы бордер-колли. После того, как собака вцепилась в рукав одному из артистов, тот сначала пытался оставаться в образе и продолжать выступление. Однако несмотря на все его усилия, стряхнуть животное не удавалось - пес и не думал разжимать челюсти.

Происшествие завершилось под одобрительный хохот зрителей. Артистам все же удалось доиграть сцену.

Видеоматериал, сделанный во время спектакля, сразу же начал распространяться в социальных сетях. После просмотра вирусного ролика многие пользователи с восхищением комментировали профессионализму артистов, которые смогли справиться с эмоциями.
 



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Петербурге задержали 37-летнего подозреваемого в стрельбе на автостоянке, где погиб человекВ Петербурге задержали 37-летнего подозреваемого в стрельбе на автостоянке, где погиб человек
В столице Буркина-Фасо поизошел взрыв, слышны звуки выстреловВ столице Буркина-Фасо поизошел взрыв, слышны звуки выстрелов
Украинские дипломаты не получали письма Собчак с просьбой разрешить приезд в КрымУкраинские дипломаты не получали письма Собчак с просьбой разрешить приезд в Крым
Под Петербургом найден ребенок, похороненный в лесу в обувной коробкеПод Петербургом найден ребенок, похороненный в лесу в обувной коробке
В ООН рассказали, сколько людей покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, открытым РФВ ООН рассказали, сколько людей покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, открытым РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 355


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru