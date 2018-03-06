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В Индии впервые демонтировали памятник Ленину


6.3.2018 21:07
В Индии впервые демонтировали памятник ЛенинуФото: bykvu.com

На северо-востоке Индии снесен памятник Владимиру Ленину. Инцидент стал первым в стране, где до настоящего времени сохранились несколько статуй советского деятеля. Вандалы, разрушившие монумент при помощи бульдозера, сопровождали свои действия выкриками "Да здравствует мать Индия!", передают зарубежные СМИ.

Демонтирована статуя Владимира Ленина, которая еще недавно украшала сквер в городе Белония в индийском штате Трипура. За несколько дней до этого в регионе состоялись выборы. Победу на них смогла одержать правящая в стране партия "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия). Как передает Times of India, одной из приоритетных задач этого политического движения является защита индуистских ценностей.

Вскоре после оглашения результатов выборов группа неизвестных, подогнав в сквер спецтехнику, повалила монумент. По словам представителей БДП, прокомментировавших случившееся, "Ленин - иностранец", и даже "в некотором смысле террорист". Поэтому в Индии "статуй такого человека" оставаться не должно. А коммунисты, если желают поклоняться этому политическому деятелю, вполне могут разместить монумент в своей штаб-квартире, отметили в партии.

Напомним, весной прошлого года в Киеве был уничтожен последний памятник Ленину, находившийся в Голосеевском районе украинской столицы. Монумент снесли в рамках реализации закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". После принятия этого документа по всей Украине принялись демонтировать памятники Ленину и другим советским деятелям. В общей сложности по всей стране было уничтожено порядка полутора тысяч монументов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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