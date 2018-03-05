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В Великобритании вместе с экс-полковником ГРУ Скрипалем отравилась его дочь
15:48
Фото: datanews.ru
Вместе с бывшим полковником ГРУ Скрипалем отравилась его 33-летняя дочь, которая в последнее время проживала в России, но достаточно часто приезжала к отцу.
Как передают британские СМИ, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое.
Представители правоохранительных органов также официально подтвердили сведения о том, что в больницу попали двое полицейских, которые занимались расследованием этого инцидента. Полицейское управление Уилтшира уже обратилось к местному населению с призывом для всех, кто может располагать какими-то данными о случившемся, предоставить ее правоохранительным органам.
Напомним, в минувшее воскресенье, 4 марта, 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли в одном из торговых центров Солсбери. В тот момент оба находились без сознания. По версии британской полиции, причиной критического состояния, в котором остаются пациенты, могло стать некое отравляющее вещество.
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