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Сенатор от Аляски назвал условие снятия санкций с России
12:14
Фото: e-news.pro
Американский сенатор рассказал об условиях снятия санкций с РФ.
Как передает РИА Новости, своим мнением по этому вопросу Даниэл Салливан поделился во время ежегодной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в Хьюстоне.
Сенатор от Аляски озвучил условия, при соблюдении которых могут быть отменены антироссийские ограничения. По словам Даниэла Салливана, Москве необходимо перестать проявлять "активность" в некоторых сферах, ведь такие действия противоречат интересам Вашингтона. Американский сенатор пояснил, что речь в данном случае идет о ситуации, которая складывается на Украине, а также неком "вмешательстве" российской стороны в выборы в ряде государств.
На вопрос, будут ли ограничения способствовать развитию американской энергетики, сенатор не ответил. Салливан только сказал, что США нужно увеличивать объем поставок энергоносителей, ведь таким образом можно "ослабить деятельность России".
Напомним, накануне замглавы отечественного МИД Сергей Рябков рассказал о попытках повлиять на выборы президента РФ, которые оказывает американское руководство, продолжят стремиться к реализации своих "геополитических задач повсеместно в мире". В США наше государство воспринимают как основное препятствие для американского глобального доминирования, подчеркнул дипломат.
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