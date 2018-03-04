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МИД: Вашингтон пытается повлиять на президентские выборы в РФ
14:48
Фото: arms-expo.ru
Российские дипломаты фиксируют попытки американских властей оказать влияние на выборы президента РФ, сообщил замглавы отечественного внешнеполитического министерства Сергей Рябков. Как передают СМИ, заявление было сделано в ходе заседании временной комиссии Совфеда по противодействию вмешательства в дела России.
По словам Сергея Рябкова, уровень активности действий американской стороны в прошлом уже не раз заметно возрастал во время подготовки и проведения выборов на пост главы государства, а также в Государственную думу. Дипломат отметил, что и сейчас ведомство фиксирует такого рода устремления. Соответствующие структуры уже достаточно эффективно занимаются данными инцидентами.
Замглавы МИД также заявил о том, что американское руководство стремится к реализации своих "геополитических задач повсеместно в мире", маскируя эти действия под так называемую демократизацию. В течение последнего двадцатилетия Соединенные Штаты уже успели спровоцировать "хаос, войны и полный развал" в целом ряде стран, сказал Рябков. Аналогичные действия "отдельные горячие головы в США" намерены проделать и с Россией. Ведь в Соединенных Штатах нашу страну воспринимают как главное препятствие для американского глобального доминирования.
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