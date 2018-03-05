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Гособвинение: новосибирский маньяк после оглашения приговора может рассказать о новых жертвах
11:41
Фото: kpcdn.net
Бывший милиционер Евгений Чуплинский, приговоренный сегодня в Новосибирске к максимальному сроку наказания - пожизненному лишению свободы, мог совершать преступления и после 2005 года, полагает представитель гособвинения Анжелика Егорова.
По данным ТАСС со ссылкой на Анжелику Егорову, маньяк мог тщательнее скрывать улики. В результате число его жертв может оказаться большим, чем считало следствие. По мнению представительницы гособвинения, не исключено, что Евгений Чуплинский, как и ангарский маньяк Михаил Попков, после вынесения приговора может сознаться в новых убийствах.
Ранее суд смог установить, что Чуплинский совершал преступления в период 1998-2005 годов. В материалах уголовного дела упоминаются девятнадцать жертв маньяка, арестованного лишь через одиннадцать лет после содеянного. Тела убитых им людей душегуб расчленял, пряча в разных районах Новосибирска и окрестностей.
Напомним, экс-милиционер из Ангарска (Иркутская область) Михаил Попков ранее был признан виновным в расправе над 22 женщинами. Убийства он совершал в период 1994-2000 годов, выяснили следователи. После того, как был оглашен вердикт по его делу, Попков начал делать заявления о том, что число его жертв превосходит количество погибших от рук серийного маньяка Андрея Чикатило.
После того, как Попков рассказал следователям об убийстве еще 60 женщин, погибших в 1992-2010 годы, ему было предъявлено новое обвинение. Приговор по этому делу пока вынесен не был.
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