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Прохоров ответил адвокату Родченкова, угрожавшему спецоперацией
10:23
Фото: vk.me
Михаил Прохоров продолжит оказывать поддержку судебного иска российских биатлонисток, несмотря на угрозы и запугивания со стороны американского юриста Джима Уолдена, который защищает Григория Родченкова. Как передает ТАСС, Прохоров верит спортсменкам и хочет помочь им восстановить репутацию.
Представляющий интересы экс-главы московской антидопинговой лаборатории юрист ранее заявил о возможной спецоперации. По словам Джима Уолдена, целью этих действий будет разоблачение попыток властей РФ преследовать и запугивать Григория Родченкова на территории Соединенных Штатов. Уолден описал возможные последствия решения бизнесмена в письме.
Прохоров решил финансово помогать биатлонисткам Ольге Вилухиной, Ольге Зайцевой и Яне Романовой, которые обратились в суд Нью-Йорка с исковым заявлением против Родченкова, обвинив его в клеветнических заявлениях. Прохоров заявил, что намерен оказать россиянкам поддержку в этом деле.
В своем ответном послании Прохоров, в частности, отмечает, что Уолден мог бы продемонстрировать больший уровень объективности. Однако вместо этого американский адвокат строит предположения о том, что иск, финансируемый бизнесменом, представляет собой некое сведение счетов и и даже запугивание его клиента.
По словам Прохорова, он верит истицам, которые решили засудить "господина Родченкова за клевету". С учетом того, что известно самому бизнесмену, спортсменки "были чистыми". Поэтому он решил оказать им помощь в восстановлении репутации.
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