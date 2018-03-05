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В Петербурге задержали 37-летнего подозреваемого в стрельбе на автостоянке, где погиб человек
05:26
Фото: livejournal.com
В Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе, передают российские СМИ. В результате инцидента один человек погиб.
Задержанному мужчине уже предъявили обвинение сразу по двум статьям - в убийстве и покушении на убийство двух лиц.
Сотрудники полиции Северной столицы задержали мужчины, который может быть причастен к ЧП на севере города. В результате стрельбы, случившейся на автомобильной стоянке, ранения получили два человека, один из них скончался.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителей регионального ГСУ СКР, инцидент зафиксирован 1 марта. Сигнал о ЧП поступил от случайного очевидца. По версии следствия, на расположенной у дома No 1 по улице Сикейроса стоянке произошел конфликт между тремя мужчинами. Причиной выяснения отношения стали долговые обязательства, отметили в ведомстве.
В ходе разговора 37-летний житель выстрелил в своих оппонентов из пистолета, смертельно ранив одного из них. Второй пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачи в момент поступления назвали его состояние тяжелым.
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