Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России впервые покажут шедевры из Лейденской коллекции

5.3.2018 22:47

Фото: arthive.com



В России впервые будут представлены полотна Вермеера, Рембрандта и Фабрициуса из Лейденской коллекции, передает ТАСС.



Масштабная экспозиция шедевров сначала будет проходить в ГМИИ им. Пушкина, а потом - в Государственном Эрмитаже.



О подготовке выставки организаторы рассказали в ходе специальной пресс-конференции с участием гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак. По ее словам, введенные американскими властями антироссийские санкции не помешали организовать экспозицию. Работа с коллегами из Соединенных Штатов будет продолжена. Вместе с тем, Пиотровский отметил, что наша страна и Соединенные Штаты уже начали постепенно забывать друг друга в контексте межмузейного сотрудничества.



Как сообщил куратор выставки, завотделом искусства старых мастеров Пушкинского музея Вадим Садков, посетители получат возможность познакомиться с более чем восьмьюдесятью произведениями. Ни одно из полотен в прошлом еще никогда не экспонировалось в нашей стране. В Россию доставят, в частности, работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, по одному рисунку Рембрандта и Леонардо да Винчи и шедевры ряда других мастеров.



Произведения искусства, которые в скором времени смогут увидеть отечественные любители живописи, входят в Лейденскую коллекцию. Американскому миллиардеру Томасу Каплану и его жене Дафне Реканати-Каплан удалось собрать самую большую в мире коллекцию работ голландских художников 17 века.



Выставка начнет работу уже 28 марта, вплоть до 22 июля картины можно будет увидеть в Пушкинском музее. В Эрмитаже полотна будут экспонироваться с 5 сентября по 13 января 2019 года.



Автор: Злата Богатова

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