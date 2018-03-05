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Названы лауреаты премии «Оскар»
5.3.2018 20:15
Фото: celebsmedia.ru
В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения наград Американской киноакадемии, передает ТАСС.
Подавляющее число лауреатов было практически известно до награждения.
По мнению критиков, угадать, кто получит статуэтки в технических номинациях, было легко. Кроме того, букмекеры задолго до оглашения результатов пророчили победу актерской четверке МакДорман — Олдмэн — Дженни — Рокуэлл.
Вместе с тем, лучшим фильмом была признана "Форма воды", а не "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", как предсказывали эксперты. К концу церемонии стало очевидно, что выигрывает картина Гильермо дель Торо все и шло, ведь "урвать" главный "Оскар", судя про прошлым сезонам, лента можно исключительно после того, как ей уже достанутся некоторые другие победы, например, статуэтки за лучший сценарий или режиссерскую работу.
В нашей стране внимательно следили за тем, кто же получит титул лучшего зарубежного фильма. Статуэтку в итоге присудили "Фантастической женщине" - чилийской драме о нелегкой жизни транссексуалки, а не "Нелюбви" российского режиссера Андрея Звягинцева.
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