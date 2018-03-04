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ООН: в Восточной Гуте за две недели погибли сотни мирных жителей
04:25
Фото: misanec.ru
За период с 18 февраля в районе Восточная Гута погибли порядка шестисот человек, свыше двух тысяч были ранены, заявил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис, слова которого приводит CBC.
Панос Моумцис выразил серьезную обеспокоенность в связи с необходимостью в срочном порядке решать вопросы безопасности и защиты миллионов мирных сирийцев. Проблемы остаются крайне острыми спустя неделю после того, как Совбез ООН принял резолюцию 2401.
Документ, в котором содержался призыв к прекращению огня для оказания помощи мирному населению, в действительности мог спровоцировать новое обострение обстановки, отметил Моумцис. По его словам, с декабря 2017 года регион покинули около четырехсот тысяч мирных жителей.
Напомним, ранее стало известно об обстреле медицинского пункта в Восточной Гуте. Боевики открыли по нему минометный огонь.
В конце минувшего февраля в ООН заявили о том, что доставка гуманитарных грузов в Восточную Гуту , как и прежде, не представляется возможной - стороны вооруженного конфликта проигнорировали резолюцию Совбеза.
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