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ООН: стороны конфликта в Сирии проигнорировали резолюцию о гуманитарной паузе
00:03
Фото: vk.me
В ООН заявили о том, что доставка гуманитарных грузов в Восточную Гуту на данный момент не представляется возможной, передают международные СМИ.
В организации подчеркнули, что стороны вооруженного конфликта проигнорировали резолюцию Совбеза.
Как передает ТАСС, стороны сирийского конфликта полностью проигнорировали принятие резолюции Совета Безопасности ООН. Согласно этому документу от участников боевых действий требовалось незамедлительно прекратить активное вооруженное противостояние по меньшей мере на тридцать суток, чтобы местному мирному населению можно было оказать помощь.
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в Восточной Гуте не утихают боевые действия. Несмотря на объявленную ранее гуманитарную паузу, по анклаву продолжают наноситься удары. Регион атакуют как боевики, так и проправительственные силы.
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