Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы лауреаты «Золотой малины»

10:32

Фото: vsekommentarii.com



Назван фильм, одержавший "победу" в главной номинации "Золотой малины", передает агентство "Интерфакс".



Как оказалось, приз получила анимационная картина "Эмоджи фильм".



На этот раз в число претендентов на "Золотую малину" входили кинокартины "Мумия", "На пятьдесят оттенков темнее", "Спасатели Малибу" и "Трансформеры: Последний рыцарь".



Победителям вручается дешевая статуэтка, выполненная в виде ягоды. Помимо главного приза, фильм про жизнь эмоджи получил награду в категории самого неудачного сценария (организаторы назвали его многостраничным СМС-сообщением) и выиграл в номинации "Худший экранный дуэт". Кроме того, Тони Леонилис получил "Золотую малину" как режиссер, добившийся самого плохого результата.



Самым плохим артистом, игра которого была назвала "абсурдно посредственной", признали три раза номинировавшегося на "Оскар" Тома Круза в "Мумии". Худшей среди женщин сочли признали Тайлера Перри, который перевоплотился в женщину в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2".



Победителем в номинации "Худший актер второго плана" стал Мел Гибсон, а среди актрис в аналогичной категории премия досталась Ким Бейсингер, которая сыграла в фильме "На пятьдесят оттенков темнее".



Традиционно "Худший фильм года" был определен за день до вручения премии Американской киноакадемии.



Автор: Злата Богатова

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