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Опубликованы первые кадры продолжения «Простоквашино»


3.3.2018 19:16
Опубликованы первые кадры продолжения «Простоквашино»Фото: vk.me

Опубликованы первые кадры продолжения известного советского мультфильма "Простоквашино" - в своем Instagram-аккаунте актер их разместил Иван Охлобыстин, голосом которого говорит один из персонажей - почтальон Печкин.

Предполагается, что "Союзмультфильм" в общей сложности выпустит тридцать новых эпизодов о деревне Простоквашино. Автор рассказа Эдуард Успенский ранее отмечал, что в новой версии анимационной картины будут отражены изменения, случившиеся в нашей стране за последнее время. Продолжение мультфильма  будет создаваться в течение 2018-2020 годов.

По данным агентства "Интерфакс", первая серия будет выложена в Сеть уже 1 апреля 2018 года. В будущем планируется выпускать ежемесячно по одному эпизоду. К концу этого года подборка, включающая около восьми серий, будет показана и на телевидении.

Напомним, кроме продолжения серии "Трое из Простоквашино", начатой в 1978 году, "Союзмультфильм" готовится перезапустить такие известные советские мультсериалы как "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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