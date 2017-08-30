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В центре Донецка произошел мощный взрыв
16:48
Фото: vk.me
В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает агентство "Интерфакс". Согласно имеющейся на этот час информации, в результате ЧП был ранен один человек.
Взрывом были повреждены четыре автомашины. В расположенном рядом с местом ЧП многоэтажном доме выбиты стекла.
По данным ТАСС, взрыв произошел в автомобиле, находившемся на стоянке в одном из дворов в центре Донецка. Как рассказал журналистам Владислав Латынцев, возглавляющий администрацию Ворошиловского района столицы ДНР, ранения в результате инцидента получил один человек. Пострадавший уже экстренно госпитализирован.
Донецкое агентство новостей уточняет, что взрыв прогремел в одном из дворов по улице Челюскинцев. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.
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