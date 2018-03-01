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В театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе
15:24
Фото: obozrevatel.ua
Администрация театра Моссовета не подтверждает сведения об уходе из труппы известного российского актера Александра Домогарова, передает РБК.
Ранее Народный артист России заявил об этом на своей странице в соцсети.
По данным СМИ, Александр Домогаров пока решительно отказывается комментировать собственные слова о скором уходе из труппы театра им. Моссовета. Артист предложил следить не за словами, а за развитием реальных событий, отметил он, когда к нему попытались обратиться за разъяснениями журналисты.
Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина, прокомментировав громкое заявление артиста, заявил о том, что его можно воспринимать как "мысли вслух". Высказывания Александра Домогарова никак не повлияют на его творчество в театре - со спектаклей его никто "не снимал, он играет и будет играть, впереди гастроли". Вероятно, артист лишь решил поделиться в социальных сетях своими размышлениями, отметила Горина.
Ранее Домогаров заявил о том, что покидает труппу Театра им. Моссовета из-за того, что его сняли со всех спектаклей. Спустя некоторое время запись в Facebook артиста была стерта.
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