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В театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе


15:24
В театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходеФото: obozrevatel.ua

Администрация театра Моссовета не подтверждает сведения об уходе из труппы известного российского актера Александра Домогарова, передает РБК.

Ранее Народный артист России заявил об этом на своей странице в соцсети.

По данным СМИ, Александр Домогаров пока решительно отказывается комментировать собственные слова о скором уходе из труппы театра им. Моссовета. Артист предложил следить не за словами, а за развитием реальных событий, отметил он, когда к нему попытались обратиться за разъяснениями журналисты.

Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина, прокомментировав громкое заявление артиста, заявил о том, что его можно воспринимать как "мысли вслух". Высказывания Александра Домогарова никак не повлияют на его творчество в театре - со спектаклей его никто "не снимал, он играет и будет играть, впереди гастроли". Вероятно, артист лишь решил поделиться в социальных сетях своими размышлениями, отметила Горина.

Ранее Домогаров заявил о том, что покидает труппу Театра им. Моссовета из-за того, что его сняли со всех спектаклей. Спустя некоторое время запись в Facebook артиста была стерта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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