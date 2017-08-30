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СМИ сообщают о задержании замглавы таможни Дагестана
01:50
Фото: livejournal.com
В Дагестане задержан заместитель главы республиканской таможни, передают российские СМИ.
Араз Галимов может оказаться причастным к организации контрабандных схем через границу с Азербайджаном, а также наркотрафику.
Как передает РБК, в рамках разбирательства были задержаны другие сотрудники таможни. В доме задержанного Араза Галимова уже провели обыски, сообщили источники, близкие к региональному правительству и силовым структурам. В самой таможне факт задержания руководителя пока официально не подтвердили. Там лишь отметили, что проводятся некие следственные мероприятия.
Помимо Галимова полицейские задержали руководителя одного из отделов таможни, которых заподозрили, в частности, в вымогательстве взяток, передает информационный портал "Регион онлайн".
Напомним, ранее ряд высокопоставленных дагестанских чиновников был снят с постов из-за подозрений в особо крупном мошенничестве. Задержанных доставили в Москву. Позже в республике практически полностью сменили личный состав на постах ДПС.
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