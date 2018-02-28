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Во время дебатов на Первом канале Грудинин ушел из студии


12:13
Во время дебатов на Первом канале Грудинин ушел из студииФото: dixinews.ru

Во время теледебатов на Первом канале студию покинул кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. По его словам, происходящее представляет собой шоу и базар, и он не намерен в этом участвовать.

Заявив о том, что из предвыборных дебатов сделали шоу, Павел Грудинин отказался в них участвовать и покинул студию, где проводились съемки. По словам кандидата на пост главы государства, происходящее нельзя назвать дебатами.

Вместо споров с противниками в студии устроили "базар", допуская выкрики с места. Цель подобных мероприятий остается незвестной, подчеркнул Грудинин. По его мнению, Центризбирком и центральные каналы намеренно "сделали из дебатов шоу", чтобы не дать возможность соперникам вести спор один на один.

Напомним, ранее потасовку во время дебатов устроили кандидаты в российские президенты Ксения Собчак и Владимира Жириновский. Политики устроили потасовку, когда выступал еще один кандидат — Сергей Бабурин. После того, как Владимир Жириновский начал вмешиваться в его выступление, Ксения Собчак попробовала призвать его к спокойствию. Однако лидер ЛДПР начал оскорблять ведущую. Назвав Собчак "дурой" и "базарной девкой", Жириновский напомнил о том, что в течение достаточно долгого времени его оппонент была ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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