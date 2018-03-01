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Горящий в Москве теплоход до прибытия пожарных пыталась тушить команда судна
1.3.2018 22:37
Фото: livejournal.com
Команда теплохода, который горит у столичной Нагатинской набережной, сначала пыталась ликвидировать пламя собственными силами, передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Илью Денисова.
Общая площадь возгорания возросла, составив 1 тыс. кв. м.
Согласно имеющейся на этот час информации, в результате ЧП никто не пострадал. Трое членов команды принимала меры к тушению огня до прибытия пожарных, отметил Илья Денисов. По его словам, сейчас на борту людей нет.
Сведения о состоянии здоровья команды сейчас уточняются.
Трехпалубный теплоход "Нерей" сейчас горит по всей площади. К месту ЧП ранее прибыл противопожарный многоцелевой катер МЧС России "Полковник Чернышев", приступив к тушению огня, который практически полностью охватил прогулочное судно.
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