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Роднянский рассказал о фильме, который Звягинцев снимет по заказу Paramount
1.3.2018 21:17
Фото: newsnn.ru
Российский режиссер Андрей Звягинцев создаст многосерийную ленту на русском языке по заказу студии Paramount, сообщают "Ведомости".
Цитируя продюсера Александра Роднянского, постоянно сотрудничающего с кинематографистом, газета пишет о том, что фильм будет представлять собой психологический триллер.
Действия фильма, в создании которого примет участие и сам Роднянский, будут разворачиваться в Москве. Какая-либо другая информация о сюжете этой ленты пока держится в секрете. Известно лишь, что эту картину можно считать неким продолжением событий, которые происходили в одной из картин Звягинцева, уже знакомых зрителям.
Сотрудничество Звягинцева с Paramount, отмечает газета, является первым совместным проектом такого уровня на русском языке, который ориентирован на мировой рынок.
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