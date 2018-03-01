Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фигуристка Боброва собирается продать подаренную за серебро ОИ машину, чтобы направить деньги на благотворительность

1.3.2018 19:39

Фото: akamaihd.net



Фигуристка Боброва собирается продать подаренный ей за серебряную олимпийскую медаль автомобиль, чтобы передать средства на благотворительные цели, сообщает ТАСС.



Накануне спортсменке, выступавшей в паре с Дмитрием Соловьевым, вручили ключи от машины марки BMW X5.



Как стало известно, российская фигуристка Екатерина Боброва собирается продать подаренную ей машину за серебро в командном турнире на Играх в Пхенчхане. По словам 27-летней спортсменки, у нее уже есть автомобиль, поэтому от подарка она решила отказаться, чтобы передать средства на благотворительность.



Боброва уже делала подобное после Олимпийских игр в Сочи. Как отметила фигуристка, она счастлива, что имеет "возможность помогать людям".



Автор: Злата Богатова

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