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Под Хабаровском подросток погиб под колесами товарного поезда


1.3.2018 14:30
Под Хабаровском подросток погиб под колесами товарного поездаФото: vk.me

Следственные органы Хабаровского края проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего, передает агентство "Интерфакс".

Согласно предварительной информации, подросток был сбит грузовым составом.

Как сообщают официальные представители Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ, трагический инцидент случился накануне, 28 февраля, неподалеку от железнодорожной станции Верино.

Заметивший на путях перед составом человека машинист сразу же начал предпринимать меры, чтобы избежать ЧП. На подаваемые им звуковые сигналы подросток никак не отреагировал. Тогда машинист был вынужден применить экстренное торможение, но расстояние было уже слишком близким. Предотвратить наезд не удалось. Раненый подросток от полученных травм скончался на месте.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по итогам проверки, отметили в следственном ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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