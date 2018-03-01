Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне портрет «золотой музы» Пикассо продан почти за $70 млн

1.3.2018 09:18

Фото: blogspot.com



В Лондоне на торгах почти за пятьдесят миллионов евро (69,4 миллиона долларов) продана картина Пабло Пикассо, передает ТАСС.



"Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)" была представлена аукционным домом Sotheby's.



На созданной в тот же 1937 год, что и "Герника", картине художник изобразил свою музу того времени - Марию-Терезу Вальтер, которая подарила Пабло Пикассо дочь Майю. Пара познакомилась в начале 1930-х годов, встретившись в художественной галерее. Начавшийся роман с совсем юной Вальтер, по мнению критиков, ознаменовал начало нового периода, который стал важным в творчестве Пикассо. Отношения с художником оказали сильное влияние и на жизнь натурщицы.



Художник посвятил Марии-Терезе несколько десятков работ - картин и скульптур, но муза так и не стала его законной супругой. Через несколько лет после смерти Пикассо Вальтер добровольно ушла из жизни.



Ранее две картины Пикассо были проданы на вечерних торгах Christie's. Полотно "Мушкетер и сидящая обнаженная", созданное в 1967 году, ушло с молотка за более чем тринадцать с половиной миллионов евро (почти двадцать миллионов долларов), а за написанную в 1930 году "Фигуру" покупатель не пожалел отдать свыше восьми миллионов евро (порядка одиннадцати с половиной миллионов долларов).



Автор: Злата Богатова

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