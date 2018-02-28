Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Минкультуры Словакии уходит в отставку из-за убийства журналиста

28.2.2018 21:42

Фото: netky.sk



В Словакии подал в отставку глава Министерства культуры Марек Мадьярич, передает РИА Новости.



По словам министра, он не может занимать этот пост после покушения на журналиста Яна Кучака.



Как заявил Мадьярич в ходе специально созванной пресс-конференции, транслировавшейся по сетевым телеканалам, он подает в отставку в связи с убийством журналиста. Министр при этом подчеркнул, что в качестве главы ведомства должен курировать ситуацию в средствах массовой информации. После покушения на Кучака он не может занимать этот пост.



Лидеры оппозиционных партий после расправы над Кучаком начали настаивать на отставке главы МВД Роберта Калиняка и президента полиции Тибора Гаспара. В прошлом парламентарии уже три раза предпринимали попытки добиться снятия с поста Калиняка из-за подозрений в коррупционной деятельности. Однако оппозиционерам так и не удалось собрать достаточное для этого число голосов.



Напомним, в минувший понедельник, 26 февраля, в Словакии были найдены убитыми 27-летний журналист Ян Кучак и его приятельница Мартина Кушнирова. Как отметил тогда Тибор Гаспара, покушение "с большой долей вероятности" связано с профессиональными занятиями Кучака.



Не так давно журналистом было опубликовано очередное расследование. Материал был связан с налоговым мошенничеством, которое происходило при строительстве элитного жилого комплекса в Братиславе.



Автор: Злата Богатова

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