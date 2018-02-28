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Составлен список актеров, критикующих Россию
28.2.2018 19:04
Фото: love-psy.ru
Опубликован список отечественных артистов, которые ранее критически высказывались в адрес России.
Перечень был составлен РИА Новости.
В материале отмечается, что депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил главе российского Минкультуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать к съемкам в фильмах с госфинансированием артистов, которые позволяли себе нелицеприятные реплики о России.
По мнению парламентария, нельзя считать справедливым то, что критикующие РФ артисты смогут получить высокие гонорары "из бюджетных денег" за съемки в отечественных фильмах.
Список вошел в опубликованную сегодня статью "Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну". В перечне можно увидеть недавно высказывавшегося о национальной идее Алексея Серебрякова, воевавшего на стороне Украинской добровольческой армии (входит в запрещенный в РФ экстремистский "Правый сектор") Анатолия Пашинина, Дмитрия Дюжева и Константина Райкина.
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