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Житель Пскова погиб от переохлаждения, прячась в лесу после убийства таксиста


28.2.2018 17:25
Житель Пскова погиб от переохлаждения, прячась в лесу после убийства таксистаФото: vk.me

Следственные органы Псковской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения тел двух мужчин, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, злоумышленник, расправившийся с таксистом, замерз в лесу.

Как рассказали представители регионального СУ СКР, в ночь на 23 февраля в окрестностях Пскова было найдено тело мужчины. Водитель такси, погибший в результате огнестрельного ранения головы, находился в собственной машине. Осматривая автомобиль, правоохранители обнаружили в салоне обрез и патроны к нему.

Спустя некоторое время, когда правоохранители обследовали прилегающую территорию, был найден еще один труп. Мужчина погиб из-за переохлаждения.

Установлено, что второй из погибших мужчин незадолго до смерти повздорил с администрацией увеселительного заведения из-за потери номерка от гардероба. Разозлившись, он отправился домой на такси за оружием.

Когда таксист отказался везти клиента обратно, увидев у него обрез охотничьего ружья и патроны, мужчина расстрелял водителя и завладел его машиной. Начав движение по Пскову, он привлек внимание экипажа ДПС и попытался уйти от преследования, выехав за пределы города.

Потеряв управление и съехав в кювет, мужчина решил бросить машину и убежал в лес, где вскоре скончался, полагают следователи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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