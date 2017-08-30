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В Петербурге у авиапассажира изъяли колбу с ртутью, предназначенной якобы для выведения вшей
16:15
Фото: livejournal.com
В петербургском аэропорту "Пулково" у пассажира изъяли колбу, в которой находилось порядка 200 г ртути.
Иностранный гражданин, намеревавшийся доставить емкость в Москву, заявил, что вещество якобы необходимо ему для лечения.
По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), опасный предмет был найден среди багажа 35-летнего иностранца. Мужчина заявил о том, что собирался использовать это сильнодействующее токсичное вещество, чтобы избавить своего сына от вшей.
Однако применить столь странный рецепт на практике иностранцу не удастся. Ртуть у мужчины, занимающегося поставками фруктов, изъяли. Бизнесмен уверял, что не знал о запрете перевоза данного вещества, однако теперь он стал фигурантом уголовного дела.
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