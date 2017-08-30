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В Дагестане ликвидирован схрон, принадлежащий боевикам
14:44
Фото: tvc.ru
На юге Дагестана обнаружен схрон с боеприпасами и оружием, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах республики.
Как стало известно, тайник был найден на территории Ахтынского района.
Внутри силовики обнаружили гранатомет РПГ, несколько банок, наполненных патронами большого калибра, и запас медикаментов, а также ряд других вещей. Согласно предварительным выводам правоохранителей, схрон мог принадлежать членам диверсионно-террористической группы "Южная". В официальном сообщении отмечается, что тайник был уничтожен сразу после обнаружения и осмотра.
Напомним, в середине февраля в Дагестане во время спецоперации, проводившейся в окрестностях селения Харачи, погиб сотрудник силовых структур. При ликвидации боевика также было ранено несколько бойцов спецназа. Уничтоженным бандитом оказался главарь "харачинской" банды. Он разыскивался в 2011 года.
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