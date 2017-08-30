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Женская сеть myJulia.ru
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В Италии карабинер, расстреляв жену, взял дочерей в заложники
13:30
Фото: klamm.de
В итальянском городе Чистерна карабинер расстрелял супругу и взял дочерей в заложники, передает РИА Новости. Женщина доставлена в больницу, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Как стало известно, карабинер из города Чистерна (Лацио) вернувшись сегодня утром домой с дежурства, открыл огонь по жене. Женщина была тяжело ранена из табельного оружия. Расстреляв супругу, мужчина взял в заложники двух собственных дочерей, семи и тринадцати лет.
По данным телевизионного канала RaiNews24, к месту происшествия ранее уже прибыл командующий провинциальными силами карабинеров Габриэле Витальяно. Он пытается начать переговоры с мужчиной, который забаррикадировался в своей квартире.
Со ссылкой на рассказы очевидцев отмечается, что инциденту предшествовал некий конфликт на улице. Одним из участников ссоры был военный. В итальянских СМИ также появились сообщения о том, что супруги намеревались развестись и их отношения в последнее время были достаточно напряженными.
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